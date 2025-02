Deadline Day: Alle Transfer-News und Gerüchte zum Transfermarkt-Finale um FC Bayern, BVB und Co.

Am Montag schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis 20.00 Uhr ist es den Klubs möglich, auf dem Transfermarkt Spieler zu verpflichten oder abzugeben. SPORT1 gibt einen Überblick zum Deadline Day.

Am Montag schließt das Transferfenster in Deutschland. Bis 20.00 Uhr ist es den Klubs möglich, auf dem Transfermarkt Spieler zu verpflichten oder abzugeben. SPORT1 gibt einen Überblick zum Deadline Day.

Und wieder ist es so weit: Am Montag, dem 3. Februar, schließt das Winter-Transferfenster in Deutschland. Bis 20.00 Uhr ist es den Vereinen erlaubt, Spieler zu verpflichten oder abzugeben. Anschließend müssen sich die Klubs bis Sommer gedulden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)