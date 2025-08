Ablösefrei trotz Vertrag: BVB-Flop verlässt Real endgültig

Reinier zieht es nach vielen verkorksten Jahren in Europa zurück nach Brasilien. Das verheißungsvolle Talent, das Real Madrid 30 Millionen Euro kostete, enttäuschte auf ganzer Linie.

Der 23-Jährige wechselt laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung Marca nach fünf enttäuschenden Jahren in Europa zurück in seine Heimat Brasilien zu Atletico Mineiro. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Reinier geht trotz Vertrag ablösefrei

Trotz eines Vertrags bis 2026 darf Reinier die Königlichen ablösefrei verlassen. Im Gegenzug soll sich Real nur eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert haben.

Doch bei Reinier blieb die erhoffte Entwicklung aus. Vielmehr wurde er zum absoluten Flop . Der junge Brasilianer lief in fünf Jahren kein einziges Mal für die erste Mannschaft der Königlichen auf.

Reinier scheiterte auch bei Borussia Dortmund

In den fünf Jahren wurde er gleich viermal verliehen, konnte aber auch bei seinen Leihstationen in Girona, Frosinone, Granada und speziell in Dortmund nie überzeugen.