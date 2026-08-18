Transfer offiziell! Werder Bremen holt Füllkrug zurück in die Bundesliga

Johannes Behm 18.08.2026 • 14:02 Uhr Niclas Füllkrugs Rückkehr zu Werder Bremen ist offiziell. Der ehemalige deutsche Nationalspieler kehrt auf Leihbasis an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Werder Bremen hat die Rückkehr von Niclas Füllkrug offiziell gemacht. Der 33-Jährige wechselt per Leihe für die kommende Bundesliga-Saison von West Ham United an die Weser. Nach bestandenem Medizincheck am Dienstag verkündete der Bundesligist den Deal, über den im Vorfeld schon mehrere Medien berichtet hatten.

Füllkrug unterschrieb in Bremen seinen ersten Profi-Vertrag, schaffte nach seiner ersten Rückkehr den Aufstieg in die Bundesliga und reifte im Anschluss bei den Werderanern sogar zum deutschen Nationalspieler (24 Länderspiele, 14 Tore).

Füllkrug macht für Werder „wirtschaftliche Abstriche“

„Niclas ist ein klassischer Torjäger, ist körperlich stark, sehr gut im Kopfballspiel, technisch gut und kann Bälle fest machen. Er wird unser Spiel in jedem Fall bereichern“, wird Cheftrainer Daniel Thioune zitiert. „Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der auf und neben dem Platz voran geht. Er kennt noch etliche Spieler aus seiner letzten Zeit bei Werder, gleiches gilt für den Staff, so dass er keine Eingewöhnungszeit brauchen wird.“

Füllkrug selbst habe „nie einen Hehl daraus gemacht“, dass Werder für ihn ein besonderer Klub ist. „Daher war ich auch bereit, wirtschaftliche Abstriche zu machen, damit die Leihe zustande kommt. Mir war es wichtig, wieder für Werder zu spielen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren gut. Ich habe richtig Lust auf Bremen und die Bundesliga.“

Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund verschlug es ihn in die Premier League, wo ihn auch Verletzungen immer wieder zurückwarfen. Während einer Leihe zur AC Mailand konnte er ebenfalls nicht an die Form vergangener Tage anknüpfen.