Kienle sehnt Karriereende herbei

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle sehnt sein angekündigtes Karriereende so langsam herbei. "Es gibt im Profisport für jeden Athleten ein Verfallsdatum. Ich habe gemerkt, dass mein Verfallsdatum in Sachen Leistung bald erreicht ist", sagte der 37-Jährige dem SID vor der WM in St. George/Utah: "Ich konnte oft nicht das trainieren, was ich eigentlich trainieren sollte. Das ist der Zahn der Zeit, der an einem nagt."