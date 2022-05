Triathlet Lange kündigt Comeback für Challenge Roth an

Er werde sich "in Form bringen, um diesen schönen Sport in Roth mit Vollgas zu machen". Lange hatte sich die Verletzung Ende Februar zugezogen, bei der ersten WM des Jahres in St. George/Utah musste er deshalb am Samstag passen. Bestenfalls wolle er vor dem Langstreckenrennen in Roth noch eine Kurz- oder Mitteldistanz als Formtest absolvieren.