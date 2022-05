Triathlet Nieschlag beendet Super League auf Rang zwei

Frankfurt am Main (SID) - Justus Nieschlag hat in der Super League der Triathleten den Gesamterfolg nur knapp verpasst. Im letzten Rennen der Arena Games in Singapur fuhr der 30-Jährige mit Rang drei seinen dritten Podestplatz ein und beendete die neue Wettkampfserie als Zweiter. Der Brite Alex Yee zog mit einem zweiten Platz beim Abschlussevent noch an Nieschlag vorbei.