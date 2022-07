Triathlon: Lindemann führt zehnköpfiges EM-Aufgebot an

Frankfurt am Main (SID) - Die ehemalige WM-Dritte Laura Lindemann führt das Aufgebot der Deutschen Triathlon Union (DTU) für die Heim-EM in München an. Neben Lindemann gehen bei den Frauen Anabel Knoll, Annika Koch, Lisa Tertsch und Marlene Gomez-Göggel auf die olympische Distanz über 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren sowie 10 Kilometer Laufen. Bei den Männern treten Lasse Lührs, Lasse Priester, Tim Hellwig, Jonas Schomburg und Jannik Schaufler für Deutschland an.