Triathlon: Tertsch feiert größten Karriereerfolg in Hamburg

"Heute haben endlich mal alle Puzzleteile zusammengepasst", sagte die ehemalige U23-Europameisterin und U23-WM-Dritte über ihren größten Erfolg in der höchsten Triathlon-Liga: "Ich habe im Winter am Schwimmen gearbeitet, bin dieses Jahr deshalb in allen Rennen in der ersten Radgruppe dabei gewesen. Ich wusste, dass ich gut in Form war, und bin froh, dass es nun endlich auch mal mit einem Top-Ergebnis geklappt hat."