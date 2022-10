Ex-Weltmeister Lange: "An Karriereende noch nicht zu denken"

Mit Frodeno und Kienle hatten die beiden weiteren deutschen Weltmeister des vergangenen Jahrzehnts für 2023 ihren Rücktritt angekündigt. Lange dagegen sieht durch seinen "recht späten Einstieg ins Profi-Business noch viele ungenutzte Potenziale. Deshalb fühlt es sich für mich gar nicht so an, als ob ich ein alter Hase in dem Geschäft wäre", so der Hesse. Er sei "bei Weitem nicht am Ende der Entwicklung".