Lange und Lorang sehen Doppeltermin auf Hawaii kritisch

Erstmals starten Frauen und Männer an verschiedenen Tagen, die Gesamtstarterzahl bei den Weltmeisterschaften verdoppelt sich dadurch von 2500 auf 5000. "Wenn man sich anschaut, wie sich die Preise hier in Kona entwickelt haben, wenn man sich anschaut, was hier schon eine Woche vor dem Start für ein unfassbarer Verkehr ist, kann es einfach nicht gut sein, dieses Event an zwei Tagen abzuhalten", führte Lange aus.