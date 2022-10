Triathletin Koch in Südkorea wieder auf Weltcup-Podium

Beim Rennen der Para-Athleten im türkischen Alanya feierte Martin Schulz (Leipzig) einen weiteren Erfolg. Der Tokio-Champion blieb auch in seinem dritten internationalen Rennen des Jahres in der Klasse PTS5 ungeschlagen. Zudem sorgte Max Gelhaar als Dritter in der Klasse PTS3 für einen weiteren deutschen Podestplatz.