Triathlon: Tertsch führt Aufgebot für WM in Hamburg an

Lisa Tertsch führt nach ihrem EM-Silber auf der Kurzdistanz das deutsche Aufgebot für die WM in Hamburg im Sprint und in der Staffel an. Bei der viertägigen Veranstaltung werden vom 13. bis 16. Juli neben Punkten für die höchste internationale Triathlon-Rennserie auch WM-Medaillen vergeben.

Die 24-jährige Tertsch hatte Anfang Juni in Madrid nach Jeanne Lehair (Luxemburg) das Ziel erreicht. In Hamburg werden dazu unter anderem auch Laura Lindemann, Zweite der letztjährigen Kurzdistanz-EM in München, und Lena Meißner im Einzel an den Start gehen. Die nominierten sieben Männer führen die zuletzt formstarken Jonas Schomburg und Lasse Lührs an.