Triathlon-WM: Henseleit und Hellwig direkt im Finale

Simon Henseleit und Tim Hellwig haben bei der Supersprint-WM der Triathleten in Hamburg den direkten Finaleinzug geschafft.

Henseleit reichte dafür nach 300 m Schwimmen, 7,5 km Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen ein siebter Platz im ersten Qualifikationslauf, Hellwig kam in seinem Rennen auf Rang fünf.

Nur die besten zehn der beiden Läufe erreichten direkt den Endlauf am Samstag (16.20 Uhr), der Rest bekommt eine weitere Chance in den Hoffnungsläufen (19.00 Uhr) am Freitagabend.