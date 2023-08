Einen Monat vor seiner letzten WM: Frodeno gewinnt US Open

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno hat auf seiner Abschiedstour seinen nächsten Sieg gefeiert. Der 41 Jahre alte Kölner gewann die PTO US Open in Milwaukee/Wisconsin in 3:14:12 Stunden vor dem US-Amerikaner Jason West und Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt aus Norwegen. Es war Frodenos erster Sieg über die 100-Kilometer-Distanz.

Gut einen Monat vor seiner letzten Ironman-WM (9. September), präsentierte sich Frodeno damit erneut in Topform. Anfang Juli hatte er bereits beim Halb-Ironman der 70.3-Serie in seiner Wahlheimat Andorra triumphiert. Frodeno plant, am Ende der Saison seine erfolgreiche Karriere zu beenden, zuvor will er noch bei der WM in Nizza starten.