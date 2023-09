Lange fiebert letztem Duell mit Frodeno entgegen

Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange zieht aus dem letzten großen Duell mit Jan Frodeno einen zusätzlichen Ansporn. „Er ist immer noch jemand, der in der Topelite mitspielt. Die alte Rivalität flammt nochmal auf, kitzelt bei mir auch nochmal das letzte Stückchen Motivation frei“, sagte Lange im Interview mit dem SID: „Es wird definitiv dafür sorgen, dass ich 110 Prozent am Renntag gebe.“ Frodeno bestreitet am Sonntag (6.50 Uhr/HR) in Nizza seine letzte WM.