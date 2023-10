Frodeno wird als "Legende des Sports" ausgezeichnet

Bei der Veranstaltung in der Alten Oper in Frankfurt am Main am 4. November werden zudem die deutschen Basketball-Weltmeister in der Kategorie "Sportler mit Herz" ausgezeichnet. Das Team habe mit "sympathischer Authentizität" die Herzen der Fans erobert, begründete der Veranstalter die Entscheidung. Die Ehrentitel beim Deutschen SportpresseBall werden seit 2014 unter der Dachmarke "PEGASOS-Preis" zusammengeführt.