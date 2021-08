Das deutsche Nationalteam träumt von der Rückkehr nach ganz oben: SPORT1+ zeigt die Volleyball-Europameisterschaft der Männer live ab dem 2. September

Ismaning, 25. August 2021 – Volleyball-Star Georg Grozer kehrt zur Nationalmannschaft zurück, um bei der Europameisterschaft erneut einen Coup zu landen – SPORT1+ begleitet das Team durch das Turnier und zeigt alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live. Zudem sind weitere Partien ohne deutsche Beteiligung auf dem Pay-TV-Kanal zu sehen. Die Highlights der deutschen Spiele werden zudem auf SPORT1 im Free-TV zusammengefasst – entweder wie am Freitag, 3. September, ab 22:00 Uhr als Highlight-Sendung oder als Bestandteil der SPORT1 News. Deutschland startet am Freitag, 3. September, live ab 15:55 Uhr auf SPORT1+ gegen Kroatien in das Turnier, das in Polen, Tschechien, Estland und Finnland stattfindet. Die Auswahl von Bundestrainer Andrea Giani setzt in diesem Jahr auf den 36-jährigen Ausnahmespieler und Diagonalangreifer Georg Grozer, der vor anderthalb Jahren seine Karriere beendete und nun zum deutschen Nationalteam zurückkehrt. SPORT1 wird die Volleyball EM der Männer auch auf seinen digitalen Kanälen begleiten, so sind unter anderem von allen deutschen Spielen Highlight-Clips geplant.