Nachholtermin steht fest: FC Bayern München startet am Mittwoch, 25. August, beim Bremer SV in den DFB-Pokal – SPORT1 überträgt live ab 20:15 Uhr

Für den neuen Bayern-Trainer Julian Nagelsmann steht die erste Hürde im DFB-Pokal an. Zum Auftakt beim Bremer SV soll aus Münchner Sicht – trotz der mäßigen Ergebnisse in der Vorbereitung – auf jeden Fall ein klarer Sieg gelingen. Zumal die Bayern, Rekordpokalsieger mit 20 Titeln, in der vergangenen Saison in der 2. Hauptrunde am Zweitligisten Holstein Kiel nach Elfmeterschießen scheiterten. Für den Gegner aus Bremen geht indes mit dem Los FC Bayern ein Traum in Erfüllung. Zuletzt spielte der Bremer SV, der den Slogan “Seit 1962 nicht in der Bundesliga” nutzt, in der Saison 2016/2017 im DFB-Pokal und unterlag dem SV Darmstadt 98 klar mit 0:7.