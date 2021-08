Tor- und quotenreicher DFB-Pokal-Abend auf SPORT1: 1,6 Millionen Zuschauer sehen in der Spitze den 12:0-Sieg des FC Bayern München beim Bremer SV

Der nächste große Fußballabend auf SPORT1 steht übermorgen auf dem Programm: SPORT1 präsentiert das neue Topspiel der 2. Bundesliga zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV am 5. Spieltag mit dem Kracher zwischen Absteiger Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf. Der Countdown startet um 19:30 Uhr. Schalke steht nach vier Spieltagen aktuell nur auf Platz 13 und kassierte zuletzt bei Tabellenführer Jahn Regensburg eine herbe 1:4-Pleite. Aber auch die Fortuna hat bislang nur vier Punkte geholt und liegt damit nur einen Tabellenplatz vor den Schalkern. Ruth Hofmann moderiert die Liveübertragung am kommenden Samstag aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Markus Höhner ist als Kommentator im Einsatz und begrüßt an seiner Seite Schalke-Legende Olaf Thon als Experten. Oliver Müller ist als Field-Reporter vor Ort.