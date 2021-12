Attraktiver Achtelfinal-Start bringt SPORT1 bisherigen Bestwert bei Darts-WM: 850.000 Zuschauer im Schnitt verfolgen Abendsession live

Ismaning, 30. Dezember 2021 – Die ersten beiden Achtelfinalpartien der Darts-WM und ein aufregendes Ende der 3. Runde bescheren SPORT1 bisherigen Bestwert: Bei der Abendsession am Mittwoch waren im Schnitt 850.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und in der Spitze bis zu 1,21 Mio. Zuschauer (Z3+) auf SPORT1 im Free-TV dabei. Der Gesamt-Marktanteil der Liveübertragung lag bei starken 3,5 Prozent (Z3+). In der SPORT1 Kernzielgruppe der Männer 14-59 Jahre (M14-59) lag der Marktanteil bei 6,0 Prozent und in der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) wurde ein hervorragender Marktanteil von 7,1 Prozent erreicht. Starke Werte für die laufende Darts-WM gab es auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen: Insgesamt wurden 808.000 Livestream-Abrufe am gestrigen Mittwoch auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook registriert. Die ersten beiden Viertelfinaltickets der Darts-WM haben sich am Mittwochabend Weltmeister Gerwyn Price und Michael Smith gesichert, zudem schaffte Gary Anderson nach einem dramatischen Spiel gegen Ian White den Achtelfinaleinzug.