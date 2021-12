Auftaktsieg von Gabriel Clemens beschert SPORT1 Bestwerte: 720.00 Zuschauer im Schnitt sehen gestrige Abendsession der Darts-WM live im Free-TV

Ismaning, 24. Dezember 2021 – Nach Florian Hempel ist mit Gabriel Clemens nun auch Deutschlands bester Darts-Spieler in die dritte Runde der Darts-WM eingezogen: Der souveräne Auftaktsieg des „German Giant“ bescherte SPORT1 pünktlich zum Weihnachtsfest auch neue Bestwerte. Im Schnitt verfolgten die Liveübertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic 720.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+), was die beste Durchschnittsreichweite im bisherigen Turnierverlauf ist. Der Gesamt-Marktanteil lag bei sehr guten 3,1 Prozent (Z3+). Mit 340.000 Zuschauern in der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59), was einem hohen Marktanteil zur Primetime von 6,4 Prozent entspricht, und 210.000 Zuschauer in der jungen Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) bei einem starken Marktanteil von 7,6 Prozent wurden ebenfalls neue Bestwerte erzielt. In der Spitze wurde mit 1,06 Millionen Zuschauern (Z3+) zum zweiten Mal im laufenden Turnier die Millionenmarke geknackt. Auch die Nachmittagssession, in der unter anderem der Österreicher Mensur Suljovic nach acht vergebenen Match-Darts scheiterte, erreichte starke Marktanteile in der Zielgruppe mit 8,0 Prozent (M14-49) und 6,3 Prozent (M14-59). Passend dazu gab es auch auf den digitalen Plattformen einen neuen Rekord für die diesjährige Darts-WM: Die Livestream-Angebote auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook verzeichneten am gestrigen Donnerstag insgesamt 640.000 Abrufe. Zudem wurde in der werberelevanten Zielgruppe M14-49 mit 4,6 Prozent der beste Tagesmarktanteil des aktuellen Jahres erzielt.