Deutsches Duell und Auftritt von Fallon Sherrock sorgen für neue Bestwerte: 540.000 Zuschauer im Schnitt sehen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1

Ismaning, 20. Dezember 2021 – Weiter großes Interesse an der Darts-WM: SPORT1 hat mit der gestrigen Abendsession, bei der unter anderem die deutsche Partie zwischen Florian Hempel und Martin Schindler sowie das Generationenduell zwischen Fallon Sherrock und Steve Beaton auf dem Programm stand, neue Rekord-Reichweiten für das laufende WM-Turnier erreicht: Im Schnitt verfolgten die Liveübertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic 540.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) und 290.000 Zuschauer in der werberelevante Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59). Die Marktanteile lagen bei 2,0 Prozent (Z3+) und 4,5% (M14-59), dazu schalteten in der Spitze bis zu 825.000 Zuschauer am gestrigen Sonntagabend ein. Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen wurden neue Bestwerte für diese Darts-Weltmeisterschaft aufgestellt: Die Livestream-Angebote auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook verzeichneten am gestrigen fünften WM-Tag insgesamt 537.000 Abrufe. Neben Darts war am Wochenende auch Fußball auf SPORT1 sehr gefragt: Das namhafte Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 sahen 1,1 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 740.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt – ein neuer Saisonrekord!