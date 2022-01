SPORT1 erreicht mit DFB-Pokal-Krimi zwischen Köln und dem HSV 1,4 Millionen-Fans in der Spitze

SPORT1 präsentiert das Topspiel der 2. Bundesliga zur Primetime am Samstagabend live im Free-TV: Am 20. Spieltag ist der FC Schalke 04 im Erzgebirge zu Gast. SPORT1 überträgt live ab 20:30 Uhr, der Countdown startet um 19:30 Uhr. Die Vorzeichen beider Teams für die Rückrunde könnten nicht viel unterschiedlicher sein: Während die Knappen um den direkten Wiederaufstieg spielen, kämpft Aue um den Klassenerhalt. Mut machen kann den Hausherren in jedem Fall das Duell in der Hinrunde, damals trennten sich die beiden Teams 1:1. Aus dem Erzgebirgsstadion melden sich Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Markus Höhner, die an ihrer Seite Ex-Schalke-Trainer Peter Neururer als Experten begrüßen.