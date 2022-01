SPORT1 erzielt mit WM-Sieg von Peter Wright zweitbeste Darts-Übertragung in der Geschichte: 1,64 Millionen Zuschauer im Schnitt und 2 Millionen Zuschauer in der Spitze verfolgen Finale der Darts-WM

Einen großen Anteil am abermals großen Zuschauerinteresse der Darts-WM 2022 auf SPORT1 haben auch die deutschen WM-Teilnehmer Fabian Schmutzler, Florian Hempel, Martin Schindler und Gabriel Clemens. Beim WM-Debüt des 16-jährigen Schmutzler, der im späteren Turnierverlauf auch einen starken Einstand als Experte am SPORT1 Mikrofon feierte, schalteten bereits in der zweiten Abendsession 535.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt und 860.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze ein. Als weitere Experten neben Schmutzler und Robert Marijanovic waren auch Werner von Moltke und Max Hopp bei den WM-Übertragungen für SPORT1 im Einsatz. Nach Schmutzlers Auftritt sorgte Hempel mit seinem Premieren-Sieg über Dimitri van den Bergh für ein weiteres frühes Highlight. Beim Überraschungscoup des Wahl-Kölners fieberten 660.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt und 1,1 Millionen Darts-Fans (Z3+) in der Spitze mit – ein weiterer neuer Rekord, denn noch nie zuvor wurde so früh im Turnierverlauf die Millionen-Marke geknackt. Mit dem Zweitrundensieg von Gabriel Clemens fiel die Millionen-Grenze vor Weihnachten ein weiteres Mal. Nach der Pause sorgten dann die Drittrundenduelle von Hempel und Clemens am 27. Dezember erneut für Top-Reichweiten mit Spitzenwerten jenseits der Million.