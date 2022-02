„Doubleheader“ zum Start ins neue Darts-Jahr: Der Auftakt der Premier League und die World Senior Darts Championship mit Phil Taylor ab Donnerstag live auf SPORT1 im Free-TV

Mit Spitzenreiter Gerwyn Price, dem amtierenden Weltmeister Peter Wright, Michael van Gerwen und James Wade standen die Top 4 der PDC Order Of Merit als fixe Teilnehmer der diesjährigen Premier League bereits nach der Darts-WM fest. Seit gestern sind auch die vier weiteren Starter bekannt. Während die PDC-Nominierung von Titelverteidiger Jonny Clayton, Vize-Weltmeister Michael Smith und Publikumsliebling Gary Anderson zu erwarten war, darf sich auch Joe Cullen überraschend über einen Startplatz freuen. Der Engländer, der im Ranking nicht in den Top 10 zu finden ist, verdankt das Ticket seinem perfekten Timing, denn Cullen gewann am vergangenen Wochenende beim Darts Masters eindrucksvoll das erste Major-Turnier seiner Karriere. Die Premier League wird nach wie vor hauptsächlich in Großbritannien ausgetragen, dazu macht die Turnier-Serie auch am 24. Februar in Berlin und am 24. März in Rotterdam Station. Am kommenden Donnerstag findet in der Motorpoint Arena in Cardiff live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 der erste Abend statt.