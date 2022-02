Weiter mittendrin bei der „Königsklasse des Rallye-Sports“: SPORT1 begleitet die Saison der FIA WRC ab sofort wieder in Highlights im Free-TV

Ismaning, 24. Februar 2022 – Die Rallye-Weltmeisterschaft ist weiterhin auf SPORT1 zu Hause: Alle zwölf ausstehenden Stationen der aktuellen Saison in der FIA World Rally Championship (WRC) werden mit einstündigen Highlight-Magazinen im Free-TV präsentiert, die in der Regel am Sonntagabend zu sehen sind. Das Rennen um die WM-Krone verspricht Hochspannung, denn Dominator Sebastien Ogier nimmt nach seinem achten Titel nur noch an ausgewählten Rallyes teil. Zudem ist die FIA WRC mit neuen Hybrid-Fahrzeugen in eine neue Ära gestartet. Der WM-Auftakt auf SPORT1 für 2022 steht bereits am kommenden Sonntag ab 0:00 Uhr mit der Zusammenfassung der Winter-Rallye in Schweden auf dem Programm. Nach dem Sensationscoup von Altmeister Sebastien Loeb zum Saisonstart in Monte-Carlo wollen auf den verschneiten Pisten rund um Umeå diesmal andere nach vorne fahren. Als Kommentator ist Christian Glück im Einsatz.