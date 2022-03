Spieltage 31 bis 33 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt im Saisonendspurt am Samstagabend unter anderem die Top-Duelle St. Pauli gegen Darmstadt und Schalke gegen St. Pauli live

Ismaning, 24. März 2022 – Die 2. Bundesliga geht in den heißen Endspurt: Das Aufstiegsrennen ist dicht gedrängt, ebenso spannend ist der Kampf um den rettenden Platz 15 im Tabellenkeller. Jetzt wurden für die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche drei Topspiele SPORT1 vom 23. April bis 7. Mai auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt in der Regel um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag, 23. April, die Partie zwischen dem aktuellen Spitzenreiter FC St. Pauli gegen den Tabellendritten Darmstadt 98, ehe sich eine Woche später Darmstadt und Erzgebirge Aue messen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Fällt am 33. Spieltag bereits eine Entscheidung, wer aufsteigt? Die Partie des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04, aktuell auf Platz 4, gegen den FC St. Pauli dürfte dabei eine wichtige Rolle spielen. SPORT1 zeigt das Match am 7. Mai live.