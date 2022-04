Countdown zur Eishockey-WM: Vier Vorbereitungsspiele des DEB-Teams live auf SPORT1 im Free-TV

Am Samstag, 30. April, trifft Deutschland live ab 16:55 Uhr in Dresden auf die Slowakei. An diesen Gegner hat man keine guten Erinnerungen: Beim Olympischen Turnier in Peking setzte es eine 0:4-Niederlage. Im Anschluss holte die Slowakei sensationell Bronze und damit die erste Eishockey-Medaille in der Geschichte. Abschließend bestreitet die deutsche Mannschaft am Sonntag, 8. Mai, live ab 16:55 Uhr in Schwenningen die Generalprobe gegen Österreich. Das Team aus der Alpenrepublik ist einer der beiden WM-Nachrücker neben Frankreich für die ausgeschlossenen Nationen Russland und Belarus. Zuletzt waren die Österreicher 2019 bei der A-WM dabei und stiegen damals ohne einen Sieg in die Division I ab. Im Gegensatz zur deutschen Auswahl fährt Österreich damit als klarer Außenseiter zur WM nach Finnland.