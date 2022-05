Bestmarke für SPORT1 bei Eishockey-WM: 650.000 Zuschauer:innen im Schnitt fiebern beim deutschen Viertelfinal-Aus gegen Tschechien mit

Die Eishockey-WM auf SPORT1 geht am Wochenende in die finale Phase: Im Halbfinale stehen sich am Samstag live ab 13:15 Uhr die USA und Gastgeber Finnland gegenüber (Countdown ab 12:30 Uhr), während Tschechien gegen Kanada live ab 17:15 Uhr um das zweite Finalticket kämpft (Countdown ab 17:00 Uhr). SPORT1 zeigt beide Partien live im Free-TV sowie im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps und auf YouTube, ehe am Sonntag das Spiel um Platz drei live ab 14:15 Uhr und das große Finale live ab 19:15 Uhr anstehen (alle Sendezeiten in der Übersicht). Beim Endspiel wird das On-Air-Team zudem durch Frank Mauer, Silbermedaillengewinner mit dem DEB-Team 2018 bei den Olympischen Spielen, verstärkt.