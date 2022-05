DEB-Team mit offener Rechnung: Das deutsche Viertelfinal-Duell der Eishockey-WM gegen Tschechien am morgigen Donnerstag live ab 14:30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV

In der Runde der letzten Acht kommt es zum Kracher zwischen der Schweiz und den USA. Die „Eidgenossen“ sind als einziges Team in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben, lediglich beim Sieg im Penalty-Schießen gegen Deutschland musste man Punkte abgeben. Prunkstück der „Nati“ war die Offensive: In sieben Spielen gelangen satte 34 Treffer. Dementsprechend geht die Schweiz gegen die US-Boys in Helsinki als Favorit aufs Eis. Im ersten Viertelfinale in Tampere kommt es zum Hammerduell zwischen Schweden und Titelverteidiger Kanada. Der amtierende Weltmeister agierte in der deutschen Gruppe zu fahrlässig und musste sich trotz 34 Treffern am Ende mit Rang drei begnügen. Die Schweden absolvierten dagegen eine fast perfekte Vorrunde und wurden mit sechs Siegen in sieben Spielen Gruppenzweiter. Beide Teams standen sich in diesem Jahr bereits im Viertelfinale bei den Olympischen Spielen gegenüber, damals behielt Schweden mit 2:0 die Oberhand. Zum Abschluss des Viertelfinals trifft Gastgeber Finnland in Tampere auf die Slowakei. Die Finnen wurden den hohen Erwartungen in der Vorrunde gerecht und holten den Gruppensieg. Trumpf des aktuellen Olympiasiegers und Vize-Weltmeisters war dabei die Defensive: In den sieben Spielen kassierte man nur fünf Gegentore. Im Gegensatz dazu mussten die Slowaken 19 Treffer hinnehmen. Eine insgesamt enttäuschende Vorrunde rettete der Olympiadritte mit dem 7:1-Kantersieg am letzten Spieltag gegen Dänemark.