Mittendrin beim größten Sommersport-Event des Jahres: SPORT1 überträgt The World Games 2022 aus den USA ab dem 8. Juli täglich live im Free-TV

Ismaning, 30. Juni 2022 – Mit The World Games 2022 findet von Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama das größte Sommersport-Event des Jahres statt. Bei der elften Auflage der Multisport-Veranstaltung kämpfen 3.600 Athletinnen und Athleten aus 110 Nationen in 34 Sportarten um mehr als 600 Medaillen. Deutschland geht bei diesen World Games mit dem zweitgrößten Aufgebot aller teilnehmenden Länder an den Start: Insgesamt treten 320 deutsche Athletinnen und Athleten in 120 Medaillenwettbewerben an, um den Erfolg der vergangenen Auflage 2017 in Breslau zu wiederholen – damals landete Team D im Medaillenspiegel auf Platz zwei. SPORT1 ist bei den World Games mit umfangreichen Liveübertragungen im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf seinen digitalen Plattformen mittendrin. Insgesamt sind über 100 Stunden Berichterstattung geplant, täglich mit teilweise über 10 Stunden Livesport. Die entsprechenden Medienrechte an den World Games 2022 für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat die Sport1 GmbH von der International Sports Broadcasting (ISB) erworben. Bereits bei der vorangegangenen Auflage der World Games 2017 im polnischen Breslau berichtete SPORT1 als Medienpartner umfangreich von den Wettkämpfen.