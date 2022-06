Spannender Neustart der 2. Bundesliga auf SPORT1: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im ersten Samstagabendspiel der Saison 2022/2023 live im Free-TV

Eine Woche später folgt mit dem traditionsreichen Nordduell Hannover 96 gegen den FC St. Pauli das nächste Highlight. St. Pauli spielte in der Vorsaison lange um den Aufstieg mit und hat erneut große Ambitionen. Die 2. Bundesliga ist in der Saison 2022/2023 gespickt mit Traditionsklubs wie dem Hamburger SV, dem 1. FC Nürnberg, Hannover 96, Fortuna Düsseldorf und den Aufsteigern 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Braunschweig und 1. FC Magdeburg. Aus der Bundesliga kommen die Absteiger Arminia Bielefeld und Greuther Fürth hinzu. An den ersten beiden Spieltagen hebt SPORT1 die 2. Bundesliga am 17. Juli und 24. Juli auf einen ganz besonderen Sendeplatz: Mit einem Fußballtalk speziell zur Zweiten Liga sonntagmorgens live ab 11:00 Uhr – auf dem angestammten „Doppelpass“-Programmslot (alle Sendezeiten in der Übersicht). Moderator Hartwig Thöne und Co-Moderatorin Jana Wosnitza werden zum „Doppelpass 2. Bundesliga“ illustre Gäste aus der Liga begrüßen. Den Fußballtalk gibt es nach Sendungsende auch als Podcast zum Nachhören.