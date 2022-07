DFB-Pokal und Supercup: „Der STAHLWERK Doppelpass“ diskutiert zum Saisonstart mit Bayern-Präsident Herbert Hainer am Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1

Pokalsensationen, spannende Fights und Entscheidungen in Verlängerung und Elfmeterschießen: Die Highlights des DFB-Pokals gibt es ab der neuen Rechteperiode passend zu jeder Runde auf SPORT1 im Free-TV zu sehen. So werden am Sonntag um 09:00 beziehungsweise 13:30 Uhr die Höhepunkte der ersten Hauptrundenduelle, unter anderem mit den Partien 1860 München gegen Borussia Dortmund, Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart oder Jahn Regensburg gegen den 1. FC Köln, zusammengefasst. Am Montag sind ab 18:00 Uhr unter anderem die Highlights der Partien Bremer SV gegen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC zu sehen. Am Dienstag folgen ab 20:15 Uhr die besten Szenen der Partien vom Vortag unter anderem mit Energie Cottbus gegen Werder Bremen und 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Frankfurt.