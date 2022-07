Start für das größten Sommersport-Event des Jahres: SPORT1 überträgt ab Freitag täglich die World Games 2022 aus den USA live im Free-TV

Ismaning, 6. Juli 2022 – Der finale Countdown läuft: In der Nacht auf Freitag startet die elfte Auflage der World Games in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. SPORT1 ist beim größten Sommersport-Event des Jahres mit 3.600 Athletinnen und Athleten aus über 100 Nationen in 34 Sportarten mittendrin: An den zehn Wettkampftagen bis Sonntag, 17. Juli, stehen über 100 Stunden im Free-TV sowie im Simulcast-Livestream auf den digitalen Plattformen auf dem Programm, täglich werden teilweise mehr als zehn Livestunden übertragen. Dabei kommt ein rund 30-köpfiges On-Air-Team zum Einsatz: mit bekannten Namen wie Jana Wosnitza, Ruth Hofmann, Basti Schwele, Rick Goldmann, Dirk Berscheidt, Hajo Wolff oder Peter Kohl, die an ihrer Seite Expert:innen wie Ex-Handball-Nationalspielerin Isabell Klein, den olympischen Eisschnellläufer Felix Rijhnen oder Faustball-Welt- und Europameister Klemens Kronsteiner haben. Das deutsche Team bei den anstehenden World Games umfasst insgesamt 254 Athletinnen und Athleten, darunter die frischgebackenen Beachhandball-Weltmeisterinnen um Lucie-Marie Kretzschmar, die Faustball- und Flag-Football-Nationalteams, die Weltrekordhalter im Rettungsschwimmen Danny Wieck und Nina Holt oder das Speedskating-Duo Simon Albrecht und Laethisia Schimek. Die Berichterstattung von den World Games 2022 startet diesen Freitag, 8. Juli, live ab 17:30 Uhr, unter anderem stehen am ersten Tag Speed Skating, Powerlifting und Karate auf dem Programm (alle Sendezeiten in den Übersichten).