Meister-Dramen, Abstiegstränen und die Helden der Liga: SPORT1 startet ab Dienstag, 9. August, um 23:15 Uhr das neue Format „Bundesliga History“

Ismaning, 5. August 2022 – Die großen Momente der Bundesliga-Geschichte und ihre Helden werden ab sofort in „Bundesliga History“ lebendig: SPORT1 zeigt in Kooperation mit der Deutschen Fußball Liga ab Dienstag, 9. August, das neue Format „Bundesliga History“ im Free-TV, in den SPORT1 Apps und im 24/7-Stream auf SPORT1.de . Den Auftakt macht am 9. August ab 23:15 Uhr das Drama um das Saisonfinale 1985/1986 zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München: „11 Meter vom Titel entfernt“. Ein verschossener Elfmeter von Michael Kutzop im Duell Werder gegen den FCB am vorletzten Spieltag leitete Bayerns Meister-Wunder am 34. Spieltag ein. Regelsendetermin von „Bundesliga History“ ist dienstags ab 23:15 Uhr (Sendezeiten in der Übersicht).