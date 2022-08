SPORT1 wählt die ersten zehn Livespiele der neuen BBL-Saison aus: Auftakt mit medi bayreuth gegen FRAPORT SKYLINERS am 30. September, FC Bayern München und ALBA BERLIN anschließend im Einsatz

Zum Saisonstart überträgt SPORT1 am Freitag, 30. September, live ab 20:30 Uhr das Duell zwischen medi bayreuth und den FRAPORT SKYLINERS. Bayreuth hat eine durchwachsene Vorsaison hinter sich, in der man auf Rang 14 klar die Playoffs verpasste. Noch schlechter erging es den Frankfurtern, die auf dem vorletzten Platz zunächst als sportlicher Absteiger feststanden, sich dann aber eine Wildcard für die neue Spielzeit sichern konnten. Mit dem FC Bayern München wartet auf die Hessen dann am Montag, 3. Oktober, live ab 17:30 Uhr ein echtes Schwergewicht. Um im Meisterschaftskampf Berlin nicht erneut den Vortritt lassen zu müssen, hat sich der FCB bereits prominent verstärkt, unter anderem mit Nationalspieler Isaac Bonga, der zuvor in der NBA im Einsatz war. Der amtierende Champion ALBA BERLIN ist am Sonntag, 9. Oktober, live ab 15:00 Uhr zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Die „Albatrosse“ um DBB-Spieler Maodo Lo gastieren bei den EWE Baskets Oldenburg.