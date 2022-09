Alle Infos zu Europas Königsklasse mit erstmalig fünf deutschen Teams: Der „Fantalk“ zum Start in die Champions-League-Saison | FC Bayern | Borussia Dortmund | RB Leipzig | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt

Ismaning, 5. September 2022 – Premiere in der UEFA Champions League: Erstmalig sind dank des Siegs von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League fünf deutsche Teams in der Gruppenphase der Champions League am Start. SPORT1 ist mittendrin und begleitet Europas Königsklasse mit dem Erfolgsformat „Fantalk“ auch in der neuen Saison: Pünktlich zum Auftakt zeigt SPORT1 am Dienstag und Mittwoch jeweils live ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der „Fantalk“ ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen.