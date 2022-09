Startschuss für die Liga der Bronze-Helden: SPORT1 überträgt zum Saisonauftakt der easyCredit BBL am Freitag live ab 20:30 Uhr medi bayreuth gegen FRAPORT SKYLINERS

Ismaning, 27. September 2022 – Mit dem Schwung einer denkwürdigen Heim-EM und der deutschen Bronze-Medaille startet die easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) in dieser Woche in die neue Saison 2022/23. SPORT1 ist weiter mittendrin und überträgt pro Spieltag eine ausgewählte Partie live und exklusiv im deutschen Free-TV sowie parallel im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps . Neben der Hauptrunde werden auch die anschließenden Playoffs und die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft auf SPORT1 begleitet – insgesamt stehen bis zu 47 Livespiele auf dem Programm. Regel-Sendeplatz bleibt der Sonntag um 15:00 Uhr. Los geht‘s allerdings bereits am kommenden Freitag live ab 20:30 Uhr mit dem Duell zwischen medi bayreuth und den FRAPORT SKYLINERS. Im Oktober präsentiert SPORT1 unter anderem die beiden Topteams FC Bayern München und Meister ALBA BERLIN im Free-TV. Der Aufsteiger ROSTOCK SEAWOLVES feiert seine Premiere auf der Free-TV-Bühne dann am 11. Dezember (die Sendezeiten der ersten zehn Livespiele der BBL-Hauptrunde unten in der Übersicht).