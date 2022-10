Generalprobe für die EHF EURO: Deutschlands Handballerinnen zum Abschluss des Drei-Nationen-Turniers gegen Rumänien gefordert – SPORT1 überträgt am 2. November live

Im Anschluss an die letzten beiden Tests vor der EHF EURO fliegen Alina Grijseels, Emily Bölk und Co. am Donnerstag, 3. November, nach Podgorica. Am Samstag, 5. November, wartet in der montenegrinischen Hauptstadt der EHF EURO-Auftakt gegen Polen. Es folgen weitere Gruppenspiele gegen Montenegro und Spanien. Vor wenigen Wochen testete das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch bereits doppelt gegen Olympiasieger Frankreich. Beide Länderspiele waren hart umkämpft, endeten aber jeweils mit knappen Niederlagen für Deutschland. Der Bundestrainer war jedoch vor allem mit dem zweiten Spiel in Nancy (29:30) zufrieden, bei dem die DHB-Auswahl gegen den Olympiasieger mit dem letzten Wurf noch die Ausgleichschance nach einer Aufholjagd hatte. Beide Auftritte machten Mut für die kommenden Aufgaben.