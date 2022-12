Traumstart in die Darts-Weltmeisterschaft für SPORT1: Bis zu 640.000 Zuschauer sehen erste WM-Session im „Ally Pally“ mit Auftaktsieg von Titelverteidiger Peter Wright

SPORT1 präsentiert alle Sessions der Darts-WM 2023 von der 1. Runde ab dem 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar in einem neuen Rekordumfang von 135 Livestunden im Free-TV mit Moderatorin Jana Wosnitza, Kommentator Basti Schwele sowie den Experten Robert Marijanovic, Max Hopp, Ann-Kathrin Wigmann und Werner von Moltke. Mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen im Rahmen der WM-Sessions stehen an den 16 Spieltagen jeweils bis zu 11,5 Livestunden täglich auf dem Programm. Durch die Highlight-Zusammenfassungen, die auch an den spielfreien Tagen am 24., 25., 26. und 31. Dezember gezeigt werden, können sich die Fans auf 20 Tage Darts am Stück freuen. Als Deutschlands führende 360°-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden in voller Länge im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Auch in der neuen Smart-TV-App „sport1TV“ wird das Pfeile-Spektakel umfangreich begleitet: Darts-Fans können sich hier alle Sessions des Turniers in Einzel-Livestreams in HD-Qualität anschauen und so über den Big Screen mitfiebern. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr versorgt. Darts-Unterhaltung für die Ohren liefert „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, der während der WM täglich auf SPORT1.de , in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheint.