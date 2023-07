Auftakt der 2. Bundesliga auf SPORT1: Fortuna Düsseldorf gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC im ersten Samstagabendspiel der neuen Saison am 29. Juli live im Free-TV

. Spieltag: Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC am Samstag, 29. Juli, live ab 20:30 Uhr, Countdown ab 19:30 Uhr

2. Spieltag: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern am Samstag, 5. August, live ab 20:30 Uhr, Countdown ab 19:30 Uhr

Ismaning, 4. Juli 2023 – Die Bundesliga-Absteiger Schalke und Hertha, dazu Klubs mit großer Tradition wie unter anderem der Hamburger SV, der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern – die 2. Bundesliga verspricht auch in der neuen Saison magische Fußballmomente. SPORT1 ist wieder mittendrin und zeigt das Topspiel am Samstagabend im Free-TV, die ersten beiden Partien sind jetzt terminiert. Auftakt ist am Samstag, 29. Juli, live ab 20:30 Uhr mit dem Auftritt von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC, der bei Fortuna Düsseldorf, dem Tabellenvierten der Vorsaison, bestehen muss. Der Countdown startet live ab 19:30 Uhr. Eine Woche später am Samstag, 5. August, stehen sich ebenfalls live ab 20:30 Uhr der FC Schalke 04, der in der Vorsaison trotz Aufholjagd den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht verhindern konnte, und der 1. FC Kaiserslautern gegenüber (alle Sendetermine in der Übersicht). Die 2. Bundesliga ist in der Saison 2023/24 gespickt mit zahlreichen Traditionsklubs, zudem kommen aus der Dritten Liga die Aufsteiger SV Elversberg, VfL Osnabrück und der SV Wehen Wiesbaden hinzu.

So präsentiert SPORT1 das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2023/24 überträgt Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist das einzige wöchentliche Livespiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 09:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem „STAHLWERK Doppelpass“ in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

