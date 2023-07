Deutschlands Juniorinnen träumen vom EM-Titel: Die UEFA U19 Europameisterschaft der Frauen ab 18. Juli live auf SPORT1 im Free-TV – Deutschland startet gegen Österreich

Ismaning, 6. Juli 2023 – Die besten Fußballtalente Europas messen sich bei der UEFA U19 Europameisterschaft der Frauen in Belgien – und SPORT1 ist auf seinen Plattformen live dabei: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform begleitet die deutsche U19-Frauen-Nationalmannschaft auf ihrem Weg bei der EM und überträgt alle Gruppenspiele der DFB-Auswahl sowie die Halbfinal-Begegnungen und das Finale live. Als Kommentatoren sind Oliver Forster und Hartwig Thöne im Einsatz. Auftakt ist am Dienstag, 18. Juli, live ab 17:00 Uhr (Anpfiff: 17:30 Uhr) mit der Partie Deutschland gegen Österreich (alle Sendzeiten in der Übersicht). Das Endspiel findet am Sonntag, 30. Juli, statt und ist live ab 17:00 Uhr (Anpfiff: 17:30 Uhr) zu sehen.

2011 eroberte Deutschland zuletzt den Titel: Tritt die neue Generation in die Fußstapfen von Kathrin Hendrich, Carolin Simon & Co.?

Die UEFA U19 Europameisterschaft der Frauen findet zum ersten Mal in Belgien statt. In Gruppe A bekommt es Deutschland mit Österreich, Belgien und den Niederlanden zu tun. In Gruppe B kämpfen Island, Frankreich, Tschechien und Titelverteidiger Spanien um den Halbfinaleinzug. Die Gruppenspiele des deutschen Teams werden in Tubize ausgetragen. Zuletzt zeigte sich die Truppe von Trainerin Kathrin Peter in guter Form und schlug im Testspiel EM-Teilnehmer Tschechien mit 4:1. Für das deutsche Team trafen Sophie Nachtigall (Eintracht Frankfurt), Paulina Bartz (Bayer Leverkusen), Mathilde Janzen (TSG Hoffenheim) und Paulina Platner (Eintracht Frankfurt).

Mit insgesamt sechs EM-Titeln ist die DFB-Auswahl Rekordsieger. Der bislang letzte Triumph datiert aus dem Jahr 2011 – damals unter anderem mit den heutigen Nationalspielerinnen Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) und Carolin Simon (FC Bayern München).

WM und U19 EM: Toller Sommer für alle Fans des Frauenfußballs

Für alle Fans des Frauenfußballs ist die Übertragung der U19-EM auf SPORT1 die ideale Ergänzung zu einem Sommer voller Highlights ihrer Sportart, denn ab 20. Juli startet die FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Wegen der Zeitverschiebung finden diese Partien bei uns bereits am Morgen beziehungsweise Mittag statt, so dass im Tagesverlauf die UEFA U19 EM in den Fokus rücken kann.

Die Frauen-Bundesliga ab der Saison 2023/2024 live auf SPORT1

Die UEFA U19 EM der Frauen fügt sich sehr gut in das neue Frauenfußball-Engagement von SPORT1 ein. Denn SPORT1 bietet der Frauen-Bundesliga bis 2027 die große Primetime-Bühne im Free-TV: Die Sport1 GmbH hat bei der Vergabe der Medienrechte an der Google Pixel Frauen-Bundesliga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ein umfangreiches Rechtepaket für die Spielzeiten 2023/2024 bis 2026/2027 zur Auswertung in Deutschland erworben. Kern des Pakets sind 22 Livespiele pro Saison, die SPORT1 in der Regel zur besten Sendezeit am Montagabend präsentieren wird. Darüber hinaus wird Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten.

Die Sendezeiten auf SPORT1 in der Übersicht:

Dienstag, 18. Juli

17:00 Uhr live (Anpfiff: 17:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Deutschland gegen Österreich, Gruppe A

Freitag, 21. Juli

17:00 Uhr live (Anpfiff: 17:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Belgien gegen Deutschland, Gruppe A

Montag, 24. Juli

17:00 Uhr live (Anpfiff: 17:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Niederlande gegen Deutschland, Gruppe A

Donnerstag, 27. Juli

17:00 Uhr live (Anpfiff: 17:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Halbfinale, Spiel 1

Donnerstag, 27. Juli

20:00 Uhr live (Anpfiff: 20:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Halbfinale, Spiel 2

Sonntag, 30. Juli

17:00 Uhr live (Anpfiff: 17:30 Uhr)

UEFA U19 EM der Frauen

Finale

