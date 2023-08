Die Bundesliga feiert Geburtstag: SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA starten mit namhaften Werbekunden in die Saison und gratulieren der Liga zu 60 Jahren Erfolgsgeschichte – mit großer Jubiläums-Sendung morgen Abend

Ismaning, 23. August 2023 – SPORT1 und MAGIC SPORTS MEDIA sind mit renommierten Werbekunden in die neue Fußball-Saison gestartet – und gratulieren der Bundesliga zusammen mit ihren Partnern zum 60. Geburtstag: Die Vermarktungs-Unit SPORT1 Business geht in den Umfeldern zur Bundesliga und 2. Bundesliga auf den TV-, Digital- und Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender Multichannel-Sportplattform unter anderem mit Das Örtliche, Krombacher und STAHLWERK in die neue Spielzeit. MAGIC SPORTS MEDIA, der iGaming-Vermarkter der SPORT1 MEDIEN Gruppe, hat die Wettanbieter Tipico, Neobet und Bet-at-home mit an Bord.

Mit seinem Rubriken-Sponsoring wird Das Örtliche als offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter:innen nach dem Start in der vergangenen Saison auch in dieser Spielzeit wieder aufmerksamkeitsstark in Deutschlands Fußball-Talk Nr. 1 integriert. Die „Doppelpass“-Rubrik gibt Einblicke in die Arbeit der Schiedsrichter: In der Rubrik „Da fragen wir doch mal den Schiri!“ werden regelmäßig Szenen des aktuellen Bundesliga-Spieltags unter die Lupe genommen und diskutiert. Im Rahmen der Rubrik sind Bundesliga-Schiedsrichter im Hilton Munich Airport Hotel zu Gast, um aktuelle Schiedsrichterentscheidungen und die Arbeit der Schiedsrichter zu erklären. Verlängert und integriert wird die Rubrik ab dieser Saison auch in die „SPORT1 News“ am Montagabend. Über die Rubrik hinaus gibt es in der neuen Saison auch ein Interview-Format für die Social-Media-Kanäle von SPORT1, um die Schiedsrichter näher vorzustellen, die in der Sendung zu Gast sind. Das neue Interview-Format wird auch in Branded Posts auf den Facebook- und Instagram-Kanälen von SPORT1 aufgegriffen.