Die Bundesliga ist endlich zurück: „Der STAHLWERK Doppelpass“ diskutiert am Sonntag zum Auftakt mit Roland Virkus und Tim Borowski – Das Topspiel der 2. Bundesliga HSV gegen Hertha am Samstag live auf SPORT1

„Der STAHLWERK Doppelpass“ am Sonntag live ab 11:00 Uhr: Talkrunde mit Roland Virkus, Geschäftsführer Sport Borussia Mönchengladbach, und Ex-Profi Tim Borowski sowie Jörg Jakob, Tobias Altschäffl, Karsten Kellermann sowie dem SPORT1 Experten Stefan Effenberg

Premiere für Katharina Kleinfeldt als Co-Moderatorin des Dopa

Einstimmung zum Kult-Talk: Der „Countdown Doppelpass“ mit Katharina Kleinfeldt am Sonntag live ab 10:00 Uhr

Das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga zwischen Hamburger SV und Hertha BSC live ab 20:30 Uhr, der Countdown beginnt um 19:30 Uhr

SPORT1 startet Newsletter zum „STAHLWERK Doppelpass“ und in Kürze Newsletter zum BVB und FCB

„Bundesliga History Spezial“ zum 60. Geburtstag: Donnerstag, 24. August, ab 20:15 Uhr

Topspiel in der Jupiler Pro League und Viertelfinal-Hinspiele in der Copa Libertadores live auf SPORT1+

Ismaning, 17. August 2023 – Die Wartezeit hat ein Ende, die Bundesliga, die ihren 60. Geburtstag feiert, startet in die neue Saison: „Der STAHLWERK Doppelpass“ diskutiert am Sonntag live ab 11:00 Uhr auf SPORT1 zum Auftakt über die Topspiele Werder gegen Bayern, Dortmund gegen Köln und Leverkusen gegen Leipzig. Zudem wird die Liga-Premiere von FCB-Rekordtransfer Harry Kane ebenso Thema sein wie der weitere Weg von Borussia Mönchengladbach unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Moderator Florian König und Katharina Kleinfeldt, die als Co-Moderatorin im Dopa erstmals dabei ist, diskutieren mit Roland Virkus, Geschäftsführer Sport Borussia Mönchengladbach, und Tim Borowski, Ex-Profi von Werder Bremen und Bayern München. Zur Talkrunde im Hilton Munich Airport Hotel gehören auch Jörg Jakob (kicker), Tobias Altschäffl (Bild und Sport Bild), Karsten Kellermann (Rheinische Post) sowie der SPORT1 Experte Stefan Effenberg. In der Rubrik „Da fragen wir doch mal den Schiri“ wird wieder eine aktuelle Szene genau unter die Lupe genommen. „Der STAHLWERK Doppelpass“ steht kurz nach Sendungsende als Video-on-Demand in der SPORT1 Mediathek sowie als Podcast zur Verfügung.

Katharina Kleinfeldt begrüßt zum „Countdown Doppelpass“

Der „Dopa“ hat auch einen eigenen Vorlauf: Im Format „Countdown Doppelpass“ gewährt Moderatorin Katharina Kleinfeld am Sonntag live ab 10:00 Uhr den Zuschauern einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Kultsendung, führt Vorgespräche mit den späteren Gästen in der Runde und berichtet, welche Themen die Fußballwelt gerade auf den Social-Media-Kanälen bewegen.

Die Highlights der 1. und 2. Bundesliga in „Bundesliga Pur“ am Sonntag ab 08:30 Uhr

Der Fußball-Sonntag ist für SPORT1 weiterhin heilig: Die exklusiven Highlight-Rechte im Free-TV umfassen die Zusammenfassungen der Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga für eine Nachverwertung am Sonntag zwischen 06:00 Uhr und 15:00 Uhr. Die Highlights der Partien von Freitag und Samstag werden am Sonntagvor- und -nachmittag in „Bundesliga Pur – 1. und 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr beziehungsweise 13:30 Uhr und im „STAHLWERK Doppelpass“ zur gewohnten Sendezeit ab 11:00 Uhr gezeigt. Im Fokus in der Bundesliga sind am ersten Spieltag unter anderem die Partien Werder gegen Bayern und Dortmund gegen Köln, in der 2. Bundesliga werden unter anderem Highlights der Partien HSV gegen Hertha und Hansa gegen Hannover gezeigt.

SPORT1 erweitert Angebot um Newsletter zum „STAHLWERK Doppelpass“ – Newsletter zum BVB und FCB folgen

Pünktlich zur neuen Saison wartet SPORT1 mit drei attraktiven Newslettern für alle Fußballfans auf. Die heißesten News aus dem „STAHLWERK Doppelpass“ gibt es direkt von Moderator Florian König ins Email-Postfach, dazu Highlight-Clips, Podcasts und vieles mehr an informativen und unterhaltsamen Artikeln. Hier ist eine Anmeldung möglich: https://www.sport1.de/news/unternehmen/2023/08/newsletter-anmeldungen-2023 . Der Newsletter ist ab sofort abonnierbar. Ebenso wie der Newsletter von SPORT1 Chefreporter Patrick Berger rund um Borussia Dortmund, der nächste Woche Premiere feiert, und der Newsletter von SPORT1 Chefreporter Kerry Hau zum FC Bayern München, der im September startet, ist auch der Dopa-Newsletter kostenlos.

Hertha hofft in Hamburg auf erste Punkteausbeute in der 2. Bundesliga

Großes Traditionsduell in der 2. Bundesliga: Der Hamburger SV misst sich mit Bundesliga-Absteiger Hertha BSC, der HSV steht nach zwei Spieltagen mit vier Punkten auf Platz 3, während Hertha als 17. noch auf die ersten Zähler in Liga 2 wartet. Gelingt das in Hamburg? SPORT1 ist beim Duell am Samstagabend live dabei: Aus dem Volksparkstadion in Hamburg melden sich Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und als Experte Martin Harnik, Ex-Profi unter anderem des Hamburger SV. Der Countdown startet um 19:30 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr. Das vorerst letzte Duell zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC Berlin fand im Mai 2022 und es ging um nicht weniger als die Klassenzugehörigkeit. Damals siegte Hertha im zweiten Spiel der Relegation gegen den HSV mit 2:0 und sicherte sich den Verbleib in der 1. Bundesliga.

„Bundesliga History Spezial“ mit vielen Highlights zum 60. Geburtstag der Liga

In „Bundesliga History Spezial“ blickt SPORT1 am Donnerstagabend, 24. August, ab 20:15 Uhr auf die großen Momente der Bundesliga-Geschichte zurück. Dabei stehen denkwürdige Spielzeiten, aber auch Legenden der Liga im Fokus. Zum 60. Geburtstag der Bundesliga erinnert SPORT1 an die sechs Liga-Jahrzehnte zurück und zeigt die größten Highlights, Kuriositäten und Geschichten rund um die Bundesliga.

FC Brügge in Belgien gefordert

SPORT1+ zeigt die Jupiler Pro League live. In der Vorsaison holte sich in einem dramatischen Finale Royal Antwerpen mit Ex-Bayern-Spieler Mark van Bommel als Trainer den Titel. Es war für Antwerpen der erste Titel seit 1957. Werden in der neuen Saison nun KRC Genk und Royal Saint-Gilloise, die ihre Meisterhoffnung im letzten Moment begraben mussten, neu auftrumpfen? SPORT1+ überträgt am Sonntag live ab 18:25 Uhr die Partie zwischen FC Brügge und Racing White Daring Molenbeek. Hans-Joachim Wolff kommentiert. In der Copa Libertadores messen sich zudem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch live ab 23:55 Uhr auf SPORT1+ Club Bolívar (BOL) und Internacional Porto Alegre (BRA), ehe live ab 01:55 Uhr das argentinische Duell Boca Juniors gegen Racing Club de Avellaneda folgt.

Die Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

SPORT1

Samstag, 19. August

19:30 Uhr live

2. Bundesliga – Vorberichte: Hamburger SV – Hertha BSC, 3. Spieltag

Moderatorin: Ruth Hofmann

Experte: Martin Harnik

Kommentator: Markus Höhner

Field-Reporter: Fabian Greve

SPORT1

Samstag, 19. August

20:30 Uhr live

2. Bundesliga – Live: Hamburger SV – Hertha BSC, 3. Spieltag

Moderatorin: Ruth Hofmann

Experte: Martin Harnik

Kommentator: Markus Höhner

Field-Reporter: Fabian Greve

SPORT1

Samstag, 19. August

22:30 Uhr live

2. Bundesliga – Analyse: Hamburger SV – Hertha BSC, 3. Spieltag

Moderatorin: Ruth Hofmann

Experte: Martin Harnik

Kommentator: Markus Höhner

Field-Reporter: Fabian Greve

SPORT1

Sonntag, 20. August

08:30 Uhr

Bundesliga Pur

1. Spieltag, Bundesliga

3. Spieltag, 2. Bundesliga

SPORT1

Sonntag, 20. August

10:00 Uhr live

Countdown Doppelpass

Moderatorin: Katharina Kleinfeldt

SPORT1

Sonntag, 20. August

11:00 Uhr live

Der STAHLWERK Doppelpass

Moderator: Florian König

Co-Moderatorin: Katharina Kleinfeldt

Experte: Stefan Effenberg

Gäste: Roland Virkus, Tim Borowski, Jörg Jakob, Tobias Altschäffl, Karsten Kellermann

SPORT1

Sonntag, 20. August

13:30 Uhr

Bundesliga Pur: 1. Spieltag, Bundesliga und 3. Spieltag, 2. Bundesliga

SPORT1+

Sonntag, 20. August

18:25 Uhr live

Jupiler Pro League: FC Brügge – Racing White Daring Molenbeek, 4. Spieltag

Kommentator: Hans-Joachim Wolff

SPORT1

Montag, 21. August

19:30 Uhr live

SPORT1 News Live

Moderator: Jochen Stutzky

SPORT1

Dienstag, 22. August

19:30 Uhr live

SPORT1 News Live

Moderator: Jochen Stutzky

SPORT1

Dienstag, 22. August

23:15 Uhr

Scooore! – Internationales Fußballmagazin

SPORT1+

Dienstag, 22. August

23:55 Uhr live

Copa Libertadores: Club Bolívar (BOL) - Internacional Porto Alegre (BRA), Viertelfinale, Hinspiel

SPORT1+

Von Dienstagnacht auf Mittwoch, 23. August

01:55 Uhr live

Copa Libertadores: Boca Juniors (ARG) - Racing Club de Avellaneda (ARG), Viertelfinale, Hinspiel

SPORT1

Mittwoch, 23. August

19:30 Uhr live

SPORT1 News Live

Moderator: Jochen Stutzky

SPORT1

Donnerstag, 24. August

19:30 Uhr live

SPORT1 News Live

Moderatorin: Lili Engels

SPORT1

Donnerstag, 24. August

20:15 Uhr

Bundesliga History Spezial: Die Bundesliga wird 60

SPORT1

Freitag, 25. August

19:30 Uhr live

SPORT1 News Live

Moderatorin: Lili Engels

