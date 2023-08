SPORT1 gratuliert der Bundesliga zu sechs Jahrzehnten großem Sport und großer Unterhaltung: „Bundesliga History Spezial“ zum 60. Geburtstag am Donnerstag ab 20:15 Uhr

Ismaning, 22. August 2023 – Der 24. August markiert die Geburtsstunde der Bundesliga, eine nunmehr 60-jährige Erfolgsgeschichte voller Titel, Tränen und Triumphen: SPORT1 widmet Deutschlands beliebtester Fußballliga daher eine Sondersendung. In „Bundesliga History Spezial“ blickt der Sportsender am Donnerstagabend zur Primetime live ab 20:15 Uhr auf die größten Momente zurück. Jochen Stutzky moderiert die 165-minütige Zeitreise durch sechs Jahrzehnte, ihm zur Seite stehen die beiden SPORT1 Kommentatoren Oliver Forster und Nico Seepe, die ihre ganz eigenen Erinnerungen einfließen lassen. Die Sendung ist ein Muss für alle, die mit packenden Bildern aus dem Bundesliga-Archiv die größten Highlights, Kuriositäten und Geschichten rund um die Bundesliga noch einmal erleben und den Emotionen von damals nachspüren möchten. Jede Dekade wird in einem Film zusammengefasst und anschließend in den „SPORT1 Mittendrin Studios“ diskutiert.