SPORT1 zeigt attraktive Spiele der Handball-Nationalteams live: Frauen am 12. Oktober in EM-Qualifikation gegen Ukraine gefordert, Männer testen am 3. November gegen Afrikameister Ägypten

Ismaning, 29. August 2023 – Spitzen-Handball live auf SPORT1 im Free-TV: Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform überträgt zwei Auftritte der deutschen Handball-Nationalteams der Frauen und Männer innerhalb von gut drei Wochen. Für die DHB-Frauen geht es am Donnerstag, 12. Oktober, gegen die Ukraine darum, wichtige Punkte in der Qualifikation zur EHF EURO 2024 zu sammeln, Übertragungsbeginn ist um 20:00 Uhr. Zugleich soll in Wetzlar der ideale Auftakt in die Gruppe gelingen, in der neben Deutschland und der Ukraine noch Israel und die Slowakei vertreten sind. Am Freitag, 3. November, live ab 18:15 Uhr folgt dann das hochattraktive Spiel der DHB-Männer gegen Ägypten in Neu-Ulm (alle Sendetermine in der Übersicht). Der Fokus des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason richtet sich dabei bereits auf die kommende EHF EURO 2024, das Duell gegen den Afrikameister dient als aussagekräftiger Gradmesser.