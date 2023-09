Anpfiff für Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema und die besten Teams Asiens: SPORT1+ begleitet die AFC Champions League live – Auftakt am Montag, 18. September, mit Neymars neuem Klub al-Hilal auf SPORT1+ und auf SPORT1 im Free-TV sowie auf sport1TV

Der Auftritt von al-Nassr mit Cristiano Ronaldo beim FC Persepolis am Dienstag, 19. September, live ab 19:55 Uhr auf SPORT1+ und kostenlos auf sport1tv

Ismaning, 13. September 2023 – Das Staraufgebot in der AFC Champions League ist mit unter anderem den Ausnahmespielern Cristiano Ronaldo, Neymar und Karim Benzema gewaltig: SPORT1+ zeigt den wichtigsten Klub-Wettbewerb Asiens ab dem Start der Gruppenphase live und exklusiv im Pay-TV. Los geht es mit dem ersten Spieltag am Montag, 18. September, live ab 19:55 Uhr, wenn al-Hilal mit Superstar Neymar gegen Navbahor Namangan aus Usbekistan antritt. Steffen Bohleber kommentiert. Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform SPORT1 nutzt auch seine Free-Plattformen, um mittels der prominent besetzten AFC Champions League den Pay-TV-Sender SPORT1+ und sein umfassendes Angebot –unter anderem mit der Major League Baseball (MLB), NASCAR Cup Series und Spitzeneishockey aus der Svenska Hockeyligan – noch bekannter zu machen. Besonderheit für alle Fans daher zum Kickoff der Saison: Diese Partie wird live im Free-TV auf SPORT1 sowie in der kostenlosen TV-App sport1TV ausgestrahlt.

Am Dienstagabend, 19. September, betritt dann Cristiano Ronaldo auf SPORT1+ die Bühne: Der Ex-Spieler von Real Madrid und Juventus Turin wird am 19. September live ab 19:55 Uhr mit al-Nassr beim FC Persepolis im Iran antreten. Die Partie ist mit englischem Originalkommentar zugleich kostenlos auf sport1TV zu sehen.

Am Mittwoch, 20. September, folgt auf SPORT1+ live ab 13:55 Uhr das Match des amtierenden Champions Urawa Red Diamonds, der bei Wuhan Three Towns FC in China zu Gast ist (Sendezeiten in der Übersicht). Kommentator ist Oliver Forster. Auf der Multisport-Streaming Plattform SPORT1 Extra lassen sich auch Einzelpartien buchen. Besonders attraktiv wird die Liga zudem dadurch, dass der Sieger automatisch für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft qualifiziert ist.

Ronaldo, Neymar und N‘Golo Kante im Blickfeld

Der bekannteste Spieler in der AFC Champions League dürfte diese Saison Superstar Cristiano Ronaldo sein, der sich in Europa bei Top-Klubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin mit unter anderem fünf Titeln in der UEFA Champions League und fünf Ballon d‘Ors verewigen konnte. Ronaldo löste mit al-Nassr nun in den Playoffs gegen al-Ahli aus Dubai das Ticket für die AFC Champions League und wird einer der am meistbeachtesten Stars des Wettbewerbs sein. Allerdings ist er spätestens nach diesem Transfersommer und der Einkaufsoffensive aus Saudi-Arabien nicht der einzige Spieler mit Weltformat im Wettbewerb. So sind auch beispielsweise die französischen Fußballer Karim Benzema (zuvor Real Madrid) und N‘Golo Kante (zuvor FC Chelsea) mit ihrem neuen Verein Ittihad FC vertreten.

Hinzu kommt der erst kürzlich zu al-Hilal gewechselte brasilianische Fußballstar Neymar (zuvor Paris Saint-Germain). Mit Spielern wie Tolgay Arslan und Mathew Leckie (beide aktuell Melbourne City FC) sind auch bekannte Ex-Spieler aus der Bundesliga mit dabei. Arslan war zwischen 2010 und 2015 für den Hamburger SV, Leckie zwischen 2012 und 2022 unter anderem für Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC aktiv.

Urawa Red Diamonds gehen als Titelverteidiger ins Rennen

Dank der AFC Champions League zeigt SPORT1+ zusätzlich zu den Übertragungen der Jupiler Pro League und der Copa Libertadores noch mehr hochkarätigen internationalen Fußball. An der AFC Champions League nehmen jedes Jahr die Topteams des Verbandes teil. Bislang konnten die südkoreanischen Klus den Wettbewerb, der erst seit der Saison 2002/03 unter diesem Namen läuft, mit zwölf Titeln am häufigsten gewinnen. Dahinter rangieren die Mannschaften aus Japan, die acht Titel aufweisen. In der abgelaufenen Spielzeit feierte mit den Urawa Red Diamonds ebenfalls ein japanischer Klub den Gewinn der AFC Champions League. Das Team um Kapitän Hiroki Sakai, der von 2012 bis 2016 für Hannover 96 als Spieler auflief, setzte sich in den beiden Finalspielen gegen al-Hilal aus Saudi-Arabien durch.

Sowohl von der West- als auch von der Ostregion qualifizieren sich bei der nun beginnenden Gruppenphase jeweils die fünf Gruppenersten sowie die drei besten Gruppenzweiten für das Achtelfinale. Der letzte Gruppenspieltag findet dieses Jahr am 13. Dezember statt. Die beiden Finalspiele sind für den 11. und 18. Mai 2024 im Terminkalender vermerkt.

Die kommenden Sendezeiten auf den SPORT1 Plattformen in der Übersicht:

SPORT1, SPORT1+, sport1TV

Montag, 18. September

19:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: al-Hilal (KSA) – Navbahor Namangan (UZB), 1. Spieltag, Gruppe West

SPORT1+, sport1TV

Dienstag, 19. September

19:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: Persepolis FC (IRN) – al-Nassr FC (KSA), 1. Spieltag, Gruppe West

SPORT1+

Mittwoch, 20. September

13:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: Wuhan Three Towns FC (CHN) – Urawa Red Diamonds (JPN), 1. Spieltag, Gruppe Ost

SPORT1+

Montag, 2. Oktober

19:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: al-Nassr FC (KSA) – FC Istiklol (TJK), 2. Spieltag, Gruppe West

SPORT1+

Dienstag, 3. Oktober

13:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: Shandong Taishan (CHN) – Yokohama F. Marinos (JPN), 2. Spieltag,

Gruppe Ost

SPORT1, sport1TV

Dienstag, 3. Oktober

17:55 Uhr live

Fußball Live – AFC Champions League: Nassaji Mazandaran (IRN) – al-Hilal SFC (KSA), Gruppe D, 2. Spieltag, West

