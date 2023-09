Die nächsten Topspiele der Frauen-Bundesliga live auf SPORT1: Hoffenheim gegen Leverkusen, das Derby Duisburg gegen Essen und Leipzig gegen Bayern im Oktober live im Free-TV

3. Spieltag: TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen am Montag, 9. Oktober, live ab 19:30 Uhr, Countdown ab 19:00 Uhr

4. Spieltag: Westderby MSV Duisburg gegen SGS Essen am Montag, 16. Oktober, live ab 19:30 Uhr, Countdown ab 19:00 Uhr

5. Spieltag: Aufsteiger RB Leipzig gegen Meister FC Bayern München am Sonntag, 22. Oktober, live ab 18:30 Uhr, Countdown ab 18:00 Uhr

Ismaning, 13. September 2023 – Die nächsten Ansetzungen der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen fest: SPORT1 zeigt am 3. Spieltag die attraktive Paarung TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen am Montag, 9. Oktober, live ab 19:00 Uhr im Free-TV (Anpfiff: 19:30 Uhr). Eine Woche später folgt das Westderby zwischen den Frauen des MSV Duisburg und der SGS Essen, auch hier ist der Sportsender ab 19:00 Uhr live dabei, Anpfiff ist um 19:30 Uhr. Am 5. Spieltag überträgt SPORT1 wie zum Start der Saison noch mal ein Spiel am Sonntag und zwar das Duell des Aufsteigers RB Leipzig gegen den Meister FC Bayern München mit Countdown live ab 18:00 Uhr (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Kann Leverkusen Hoffenheim ärgern?

Nach Platz 4 in der Vorsaison will die TSG Hoffenheim diese Saison in der Frauen-Bundesliga weiter oben angreifen. Gegner Leverkusen, vergangene Spielzeit auf Platz 5 gelandet, konnte gegen Hoffenheim zuletzt keinen Punkt holen. Zusätzlich zu den zwei Duellen in der vergangenen Bundesliga-Saison verlor Leverkusen auch das Pokal-Achtelfinale gegen die TSG. Am 9. Oktober haben die Leverkusenerinnen, die sich mit Leihspielerin Karolina Vilhjalmsdottir vom FC Bayern und Cecilie Johansen von Aarhus GF aus Dänemark verstärkt haben, erneut die Chance, diese Statistik zu verbessern.

Duisburg hofft auf Revanche gegen Essen

Wie präsentiert sich der MSV Duisburg am 16. Oktober vor eigenem Publikum gegen die SGS Essen? Beide Städte trennen über die Autobahn nur gut 20 Kilometer, die Rivalität lebt, zumal die Duisburgerinnen in der Vorsaison eine 0:6-Heimpleite gegen Essen hinnehmen mussten. Das Rückspiel in Essen endete torlos.

Aufsteiger Leipzig beim Titelverteidiger gefordert

Am 5. Spieltag trifft in der Frauen-Bundesliga der Meister auf den Aufsteiger: Denn RB Leipzig ist beim aktuellen Champion FC Bayern zu Gast. Für die Leipzigerinnen ist es direkt nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die nächste Härteprobe in der Frauen-Bundesliga.

Die Frauen-Bundesliga ab der Saison 2023/2024 live auf SPORT1

SPORT1 ist mittendrin und zeigt 22 Livespiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga, Kommentatorin Christina Rann, Moderatorin Lili Engels und Experte Maik Franz, Ex-Profi unter anderem von Frankfurt, Hertha und Wolfsburg, werden die Übertragungen mit großer Expertise und Leidenschaft präsentieren.

Auftakt ist am Sonntag, 17. September, live ab 15:30 Uhr mit dem Top-Duell zwischen Vizemeister VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen (Anpfiff: 16:00 Uhr). In der Folge wird der Stammplatz der Frauen-Bundesliga auf SPORT1 die Primetime am Montagabend sein. Am zweiten Spieltag zeigt SPORT1 am Montag, 2. Oktober, das Spiel zwischen Meister FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anpfiff ist um 19:30 Uhr, der Countdown startet um 19:00 Uhr. Darüber hinaus wird Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform die Liga, die Klubs und vor allem die Spielerinnen an den Spieltagen und die ganze Woche über mit einer Rundumberichterstattung im Free-TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und den SPORT1 Apps, ihren Audio-Angeboten und auf ihren Social-Media-Plattformen mit rund sieben Millionen Fans und Followern begleiten.

Die kommenden Sendezeiten der Google Pixel Frauen-Bundesliga auf SPORT1:

SPORT1

Sonntag, 17. September

15:30 Uhr live (Anpfiff: 16:00 Uhr)

Frauen-Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen Bayer 04 Leverkusen, 1. Spieltag

SPORT1

Montag, 2. Oktober

19:30 Uhr live (Anpfiff: 20:00 Uhr)

Frauen-Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Köln, 2. Spieltag

SPORT1

Montag, 9. Oktober

19:30 Uhr live (Anpfiff: 20:00 Uhr)

Frauen-Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen, 3. Spieltag

SPORT1

Montag, 16. Oktober

19:30 Uhr live (Anpfiff: 20:00 Uhr)

Frauen-Bundesliga: MSV Duisburg gegen SGS Essen, 4. Spieltag

SPORT1

Sonntag, 22. Oktober

18:00 Uhr live (Anpfiff: 18:30 Uhr)

Frauen-Bundesliga: RB Leipzig gegen FC Bayern München, 5. Spieltag

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Mathias Frohnapfel I Natalie Raida

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244