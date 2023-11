sport1TV zeigt die Trendsportart Padel live aus Malmö: Die World Padel Tour ab Freitag 10:00 Uhr in der kostenlosen TV-App

Ismaning, 8. November 2023 – Die World Padel Tour geht in den Saisonendspurt: Die kostenlose TV-App sport1 TV zeigt live ab Freitag die Malmö Padel Open, ehe das Master Finale in Barcelona (15. bis 17. Dezember) die Spielzeit beschließt und die neuen Champions gekürt werden. Das Turnier im schwedischen Malmö begleitet sport1 TV ab Freitag live ab 10:00 Uhr mit der ersten Session der Viertelfinalspiele, am Samstag folgen die Halbfinals, der Turniersieger wird am Sonntag live ab 10:00 Uhr ermittelt. Insgesamt gibt es 21 Live-Stunden der neuen Trendsportart zu sehen (alle Sendezeiten in der Übersicht).

Das Turnier in Malmö

In der Vorsaison siegten die Spanier Alejandro Galany und Juan Lebron beim Turnier in der Malmö Arena, bei den Frauen lagen Gemmy Triay und Alejandra Salazar vorn. Wer entscheidet diesmal den Wettbewerb für sich? Spannend ist weiterhin der Blick auf die Weltrangliste: Die meisten Punkte bei den Männern haben in diesem Jahr Arturo Coello Manso (Spanien) und sein Spielpartner Augustin Tapia (Argentinien) erspielt, die Argentinier Martin Di Nenno und Franco Stupaczuk sind ihnen auf den Fersen, während bei den Frauen das spanische Duo Paula Josemaria und Ariana Sanchez einen deutlichen Punkte-Vorsprung vor der Kombi Triay/Salazar vorweist.

Das ist der globale Trendsport Padel

Padel ist die weltweit am schnellsten wachsende Sportart – auch in Deutschland wird der Trendsport immer populärer und fast täglich werden neue Courts eröffnet. Padel kombiniert Elemente aus Tennis, Squash und Badminton und wird auf einem 20 x 10 Meter großen und nach oben offenen Court gespielt. Die Sportart hat ihre Wurzeln in Lateinamerika und wird immer im Doppel gespielt, die Zählweise entspricht der beim Tennis. 2023 finden auf der World Padel Tour insgesamt 27 Turniere in 14 Ländern statt.

Die Sendezeiten auf sport1 TV:

Freitag, 10. November, 10:00 Uhr live

World Padel Tour

Malmö Padel Open 1000, Viertelfinals, 1. Session

Freitag, 10. November, 16:00 Uhr live

World Padel Tour

Malmö Padel Open 1000, Viertelfinals, 2. Session

Samstag, 11. November, 11:00 Uhr live

World Padel Tour

Malmö Padel Open 1000, Halbfinals, 1. Session

Samstag, 11. November, 16:00 Uhr live

World Padel Tour

Malmö Padel Open 1000, Halbfinals 2. Session

Sonntag, 12. November, 10:00 Uhr live

World Padel Tour

Malmö Padel Open 1000, Finals

