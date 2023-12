1,35 Millionen Zuschauer in der Spitze sehen erfolgreichen WM-Start von Gabriel Clemens auf SPORT1 – Die Matches von Martin Schindler und Florian Hempel heute live

· Gestrige Abendsession mit dem Auftritt von Deutschlands Nr. 1 Gabriel Clemens verfolgen bis zu 1,35 Millionen Zuschauer (Z3+) in der Spitze und 740.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt auf SPORT1 im Free-TV

· Gabriel Clemens auf SPORT1 nach dem Sieg über Man Lok Leung: „Es war durchwachsen, aber ich hatte die Momente vor allem in den ersten beiden Sätzen.“

· Nächster deutscher Abend am heutigen Freitag mit Martin Schindler und Florian Hempel

· Ricardo Pietreczko in der Nachmittagssession am Samstag live ab 13:00 Uhr im Einsatz

Ismaning, 22. Dezember 2023 – Gabriel Clemens, Vorjahres-Halbfinalist, ist erfolgreich in die Darts-WM 2024 gestartet und hat SPORT1 kurz vor Weihnachten erfolgreiche Quoten beschert: Den 3:1-Sieg gegen Man Lok Leung aus Hongkong sahen in der Spitze 1,35 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Z3+). Insgesamt verfolgten die Abendsession 740.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt bei einem starken Gesamt-Marktanteil von 3,4 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe Männer 14-49 Jahre (M14-49) erzielte die Übertragung mit Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und den Experten Max Hopp und Robert Marijanovic einen herausragenden Marktanteil von elf Prozent. In der SPORT1 Kernzielgruppe Männer 14-59 Jahre (M14-59) schalteten 360.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 8,1 Prozent entspricht. Im Digitalbereich verzeichnete der Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps am Donnerstag rund 672.000 Abrufe. Für SPORT1 ist es bei dieser WM der beste stärkste Tag bislang mit einem Marktanteil von sieben Prozent bei M14-49 – Werte, die bei der WM 2023 erst nach Weihnachten erreicht wurden. Nach den Weihnachtsfeiertagen wartet auf den Saarländer Clemens dann das Drittenrundenmatch gegen Dave Chisnall aus England. Die genaue Ansetzung steht noch nicht fest.

Martin Schindler und Florian Hempel am Freitagabend gefordert

SPORT1 ist am heutigen Freitag mit der Nachmittagssession live ab 13:00 Uhr, unter anderem mit dem Match des Niederländers Dirk van Duijvenbode, 12. der Order of Merit, gegen Boris Krcmar aus Kroatien, im Free-TV wieder mittendrin, ehe am Abend zwei deutsche Starter zu sehen sind: Martin Schindler wird in der Abendsession gegen Jermaine Wattimena antreten, der zuvor Publikumsliebling Fallon Sherrock aus dem Rennen warf. Zudem kommt es zur Neuauflage des Vorjahresduells zwischen Florian Hempel und Top-Spieler Dimitri Van den Bergh. Ricardo Pietreczko, der bei seiner Premiere im „Ally Pally“ Mikuru Suzuki besiegte, bekommt es in der 2. Runde am Samstagnachmittag in der Session live ab 13:00 Uhr mit Callan Rydz zu tun.

Gabriel Clemens spricht im SPORT1 Interview über „die Momente“ und seine Weihnachtspläne

„Es war durchwachsen“, sagte Gabriel Clemens auf SPORT1 nach dem Sieg gegen Man Lok Leung und fügte an: „Aber ich hatte die Momente vor allem in den ersten beiden Sätzen und habe die Checks gemacht, die waren Gold wert.“ Der „German Giant“ gewährte auch Einblick in seine mentale Arbeit im „Ally Pally“. „Ich rede viel mit mir selbst auf der Bühne. Das ist so mein Ding. Wenn man das letzte Jahr anschaut, habe ich das gerade bei den großen Turnieren zu wenig gemacht.“ Zur folgenden Aufgabe gegen Dave Chisnall erklärte er: „Hoffentlich wird es ein gutes Spiel, jetzt mache ich mir keine Platte, es geht erstmal heim, Weihnachten feiern, dann wieder zurück“. Zu seinen Weihnachtsplänen ließ er noch wissen: „Wir sind mit der ganzen Familie bei meinem Bruder eingeladen, der kocht was Gutes.“

SPORT1 zelebriert die Darts-WM zum 20. Mal

Bis zum 3. Januar läuft in London das Darts-Highlight des Jahres – und SPORT1 ist zum 20. Mal in Folge mittendrin. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen. Dazu feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“, als Experte vor Ort mit dabei ist Darts-Profi Max Hopp. SPORT1 präsentiert die Darts-WM mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen in rund 127 Livestunden umfangreich im Free-TV, insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das Turnier im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Als Deutschlands führende Multichannel-Sportplattform bildet SPORT1 die Darts-WM nicht nur umfangreich im TV, sondern über sämtliche digitale Plattformen ab: Alle 28 WM-Sessions werden entweder parallel zum Free-TV im kostenlosen 24/7-Livestream oder in Einzel-Livestreams auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern, einem Darts-WM-Tagebuch und vielem mehr versorgt.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.4; Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen); Livestream-Abrufe SPORT1 Plattformen: AT Internet; Stand: 22. Dezember 2023.

